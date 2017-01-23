Demet Akalın ev almaktan vazgeçti!

Demet Aklın "Devir ekonomi devri" dedi ev almaktan vazgeçti.

Magazin - 23 Ocak 2017 13:18
Demet Akalın ev almaktan vazgeçti!
Bir mobilya markasının reklamında oynayan Demet Akalın Posta'da yer alan habere göre "Ev almayı düşünüyordum. Dolar ve Euro artınca vazgeçtim. Ekonomik olarak küçülmeye gidiyorum. Eve tadilat yapıp sıkıntılı dönemi böyle atlatacağız" dedi.

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