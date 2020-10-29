Demet Akalın: Göndermeyi iadeli geri gönderiyorum!

Bir benzin istasyonunda inen lastiğini şişirirken görüntülenen oyuncu Bestemsu Özdemir'in "Böyle ufak tefek şeyler için kimseye ihtiyaç duymam. Kendim hallederim" sözleri daha önce "Bir gün arkadaşımla arabada giderken lastik patladı. Hemen kocamı aradım. İnsan bir erkeğin gücünü istiyor" açıklaması yapan Demet Akalın'a gönderme olarak algılandı.Konuyla ilgili Instagram'dan yorum yapan Demet Akalın, kendini şu sözlerle savundu:"Yalnız bu hava basmayı 6 yaşındaki kızım da yapar! Göndermeyi iadeli geri gönderiyorum! Not: Bizim yolda kalan kız arkadaşımın arabasını gelen yol servisi (3 erkek) 5 saatte çekebildi! İyi günler."