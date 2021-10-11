Demet Akalın, Gülben Ergen'i hedef aldı: "Milletten para toplamıyorum"

Demet Akalın, Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser verdi. Şarkılarını bir süre dinleyenlerin arasında söyleyen Akalın, iki saat kadar sahnede kaldı.Konserin bir bölümünde yaptığı yardımlardan bahseden şarkıcı, “Antalya'da bir teyzemize ev yapmıştım. Şimdi de bir köy okulu yaptırıyorum. Ama Gülben gibi milletten para toplayarak değil, kendi paramla yaptırıyorum” sözleriyle şaşırttı.* "Çocuklar Gülsün Diye" diye isimli bir derneği bulunan Gülben Ergen, bu dernek üzerinden toplanan yardımlarla bugüne dek 39 anaokulu açtı.