Demet Akalın, Gülşen'in 'dadı' dedikodusunu çözdü!
Demet Akalın yakın arkadaşı Gülşen'in yüksek fiyata dadı tuttuğu iddialarına yanıt vererek Gülşen'e destek oldu.
Magazin - 23 Ocak 2017 15:27
Demet Akalın, yakın arkadaşı Gülşen'in hakkında çıkan '2 dadıya 15 bin TL verdi' iddiaları üzerine twitter'dan açıklama yaptı.
İddialara göre Gülşen ve Ozan Çolakoğlu bebekleri Azur Benan için 2 tane dadı tuttu ve onlara 15 Bin TL maaş verecekti.
Akalın bu iddiaların gerçek olmadığını ve Gülşen'in bebeğine kendisi baktığını twitter'da böyle açıkladı. Gülşen de Demet Akalın'a cevap verdi.
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