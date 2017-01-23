Demet Akalın, Gülşen'in 'dadı' dedikodusunu çözdü!

Magazin - 23 Ocak 2017 15:27

Demet Akalın, yakın arkadaşı Gülşen'in hakkında çıkan '2 dadıya 15 bin TL verdi' iddiaları üzerine twitter'dan açıklama yaptı.İddialara göre Gülşen ve Ozan Çolakoğlu bebekleri Azur Benan için 2 tane dadı tuttu ve onlara 15 Bin TL maaş verecekti.Akalın bu iddiaların gerçek olmadığını ve Gülşen'in bebeğine kendisi baktığını twitter'da böyle açıkladı. Gülşen de Demet Akalın'a cevap verdi.