Demet Akalın, Gülşen'in 'dadı' dedikodusunu çözdü!

Demet Akalın yakın arkadaşı Gülşen'in yüksek fiyata dadı tuttuğu iddialarına yanıt vererek Gülşen'e destek oldu.

Magazin - 23 Ocak 2017 15:27
Demet Akalın, Gülşen'in 'dadı' dedikodusunu çözdü!
Demet Akalın, yakın arkadaşı Gülşen'in hakkında çıkan '2 dadıya 15 bin TL verdi' iddiaları üzerine twitter'dan açıklama yaptı.

İddialara göre Gülşen ve Ozan Çolakoğlu bebekleri Azur Benan için 2 tane dadı tuttu ve onlara 15 Bin TL maaş verecekti.

Akalın bu iddiaların gerçek olmadığını ve Gülşen'in bebeğine kendisi baktığını twitter'da böyle açıkladı. Gülşen de Demet Akalın'a cevap verdi.




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