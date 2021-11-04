Demet Akalın: Hadise'ye dokunmayın, günah!

Demet Akalın'dan İrem Derici'ye: Neden küstük anlamadım!

Demet Akalın'dan çok konuşulan kombin!

Demet Akalın'dan Hadise'ye 'fake hesap' göndermesi!

Demet Akalın, geçmişte “Onun kocası yok, yazık” diyerek laf attığı Hadise ile ilgili soruları bu kez yanıtsız bıraktı. Hadise’nin Mehmet Dinçerler ile mutlu bir ilişkiye yelken açtığını hatırlatan şarkıcı, “Hadise’ye dokunmayın, günah! Kız şimdi mutlu” dedi.Sohbet esnasında arabasının bagajını açan Akalın, elindeki paketi koyacağı esnada bagajın içinde birbirine girmiş kıyafetleri çeken muhabirlere "Onlar benim değil, dansçıların" diyerek güldü.Akalın, arabasına bindiği sırada çorap satan kadının yanına gelmesi üzerine 50 TL verdi. Parayı alıp giden kişi , "Bari çorap verseydin" diye seslenince geriye döndü. Akalın, çorapçı kadına, "Bunlara ver" diyerek uzaklaştı.