Demet Akalın: Hadise'ye dokunmayın, günah!

Demet Akalın'dan İrem Derici'ye: Neden küstük anlamadım!
Sohbet esnasında arabasının bagajını açan Akalın, elindeki paketi koyacağı esnada bagajın içinde birbirine girmiş kıyafetleri çeken muhabirlere "Onlar benim değil, dansçıların" diyerek güldü.
Demet Akalın'dan çok konuşulan kombin!
Akalın, arabasına bindiği sırada çorap satan kadının yanına gelmesi üzerine 50 TL verdi. Parayı alıp giden kişi , "Bari çorap verseydin" diye seslenince geriye döndü. Akalın, çorapçı kadına, "Bunlara ver" diyerek uzaklaştı.
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