Demet Akalın: Hadise'ye dokunmayın, günah!

Yakın arkadaşı Esra Balamir ile Bebek'te objektiflere takılan Demet Akalın, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti .Meslektaşı Hadise’nin Instagramdaki takipçi sayısının 10 milyonu aştığı zaman, “Ay yazık ona. Ben araştırttım, milyoncuk bile değil. Kocası da yok, milyoncukları da” diyen ünlü popçu, kısa süre sonra bu söylemini değiştirdi.

04.11.2021 18:26 Magazin

Demet Akalın: Hadise'ye dokunmayın, günah! Demet Akalın, geçmişte “Onun kocası yok, yazık” diyerek laf attığı Hadise ile ilgili soruları bu kez yanıtsız bıraktı. Hadise’nin Mehmet Dinçerler ile mutlu bir ilişkiye yelken açtığını hatırlatan şarkıcı, “Hadise’ye dokunmayın, günah! Kız şimdi mutlu” dedi.

Demet Akalın'dan İrem Derici'ye: Neden küstük anlamadım!

Demet Akalın'dan İrem Derici'ye: Neden küstük anlamadım!




Sohbet esnasında arabasının bagajını açan Akalın, elindeki paketi koyacağı esnada bagajın içinde birbirine girmiş kıyafetleri çeken muhabirlere "Onlar benim değil, dansçıların" diyerek güldü.

Demet Akalın'dan çok konuşulan kombin!

Demet Akalın'dan çok konuşulan kombin!




Akalın, arabasına bindiği sırada çorap satan kadının yanına gelmesi üzerine 50 TL verdi. Parayı alıp giden kişi , "Bari çorap verseydin" diye seslenince geriye döndü. Akalın, çorapçı kadına, "Bunlara ver" diyerek uzaklaştı.

Demet Akalın'dan Hadise'ye 'fake hesap' göndermesi!

Demet Akalın'dan Hadise'ye 'fake hesap' göndermesi!
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