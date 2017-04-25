Demet Akalın: Hande’nin mutlu olmasını istiyorum

Demet Akalın, Hande Yener ile ilgili açıklamasıyla şaşırttı. Akalın, "Hande ne kadar özel olduğunu biliyor" dedi.

Magazin - 26 Nisan 2017 06:00
Demet Akalın: Hande’nin mutlu olmasını istiyorum
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, önceki akşam Etiler Sahne İstanbul’da eşi Okan Kurt’un organize ettiği partiyle 45’inci yaşını kutladı.

Mumları üflerken tüm bekar arkadaşlarının evlenmesini dilediğini söyleyen şarkıcı, “Hande Yener de evleniyor. Onun da çok mutlu olmasını istiyorum. Ne de olsa eski arkadaşım. Hande ne kadar özel olduğunu biliyor” diyerek şaşırttı.

Yener’in en az kendisi kadar mutlu olmasını istediğini söyleyen Akalın, “Onu gerçekten seviyorum. Ne kadar aramızda sürtüşme olsa da benim için geçmişte kaldı. Onu iyi yerlerde görmek istiyorum, artık yaşlanıyoruz” şeklinde konuştu.

Çocuğu olduktan sonra değiştiğini anlatan şarkıcı, “Allah inşallah Hande’ye ikiz verir” diyerek güldü.

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Kaynak: milliyet.com.tr
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