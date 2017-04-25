Ünlü şarkıcı Demet Akalın, önceki akşam Etiler Sahne İstanbul’da eşi Okan Kurt’un organize ettiği partiyle 45’inci yaşını kutladı.
Mumları üflerken tüm bekar arkadaşlarının evlenmesini dilediğini söyleyen şarkıcı, “Hande Yener de evleniyor. Onun da çok mutlu olmasını istiyorum. Ne de olsa eski arkadaşım. Hande ne kadar özel olduğunu biliyor” diyerek şaşırttı.
Yener’in en az kendisi kadar mutlu olmasını istediğini söyleyen Akalın, “Onu gerçekten seviyorum. Ne kadar aramızda sürtüşme olsa da benim için geçmişte kaldı. Onu iyi yerlerde görmek istiyorum, artık yaşlanıyoruz” şeklinde konuştu.
Çocuğu olduktan sonra değiştiğini anlatan şarkıcı, “Allah inşallah Hande’ye ikiz verir” diyerek güldü.
Kaynak: milliyet.com.tr
Demet Akalın: Hande’nin mutlu olmasını istiyorum
Demet Akalın, Hande Yener ile ilgili açıklamasıyla şaşırttı. Akalın, "Hande ne kadar özel olduğunu biliyor" dedi.Magazin - 26 Nisan 2017 06:00
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Demet Akalın, Hande Yener
MAGAZİN HABERLERİ
- Boran Kuzum sevgilisiyle partiye katıldı
- Reytingler ‘Diriliş’ diyor, sosyal medya ‘Söz’
- Ece Uslu'nun tacizci hayranına 2 ay 15 gün hapis cezası
- İçerde'nin final tarihi belli oldu
- Asene Atalay'dan oğluna doğum gününde anne öğütleri
- Survivor'da elenen isim belli oldu!
- Gupse Özay yeni kedisine kavuştu
- Gupse Özay yeni kedisine kavuştu
- Yıldız Tilbe ve Bahar Candan'dan 'Delikanlım' düeti!
- Hamdi Alkan'dan eşi Selen Görgüzel'e aşk dolu satırlar