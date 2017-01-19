Demet Akalın: Hülya'yı yeniden yaratacağım

Magazin - 19 Ocak 2017 13:40

Geccenin sonunda Hülya Avşar’ın yeni bir programa başlayacağını söyleyen Akalın, “Hülya’ya, ‘Bırak sana bir single yapayım, harika bir şey olacak’ dedim ve kabul etti” şeklinde konuştu. Kendisine olan özgüveninin dozunu biraz daha abartan Akalın, “Bu single ile Hülya’yı yeniden yaratacağım, Hülya’yı patlatacağım” şeklinde bir açıklamada bulundu.Akalın sözlerinin devamında “Onun bende inanılmaz güzel bir yeri vardır. Gazino serüvenimde çok önemli bir yeri vardır. Bana çok omuz vermiştir destek olmuştur, ben de onun için bomba şarkılar buldum. Artık bunu da değerlendiremezse bilemem valla…” ifadelerine yer verdi.Bir yandan Hülya Avşar’ın ne kadar özel ve değerli olduğunu söyleyen Akalın, bir yandan da “Hülya’yı yeniden yaratacağım, onu patlatacağım” ifadelerini tekrarlamaktan geri durmadı. Demet Akalın, “Hülya’ya ‘Her şeyini bana teslim et, sana çok güzel bir single hazırlayacağım’ dedim, zaten bu konudaki tekliflerimi sürekli olarak ona iletiyordum.Çok kıymetli müzisyenlerden onun için rica ettim. Bu single’ını bana emanet etsin, Hülya’yı yeniden parlatabilirim… O benim için çok kıymetli bir değer, bana çok destek verdi. Artık bu da tutmazsa Türkiye’yi terk ederim dermişim…” sözlerini kullandı.Kaynak:cnnturk.com