Demet Akalın ile Fatih Ürek barıştı mı?

"Siz ne dost ne düşman olmayı bilenlerdensiniz! Götürdüğüm tatilde arkamdan dedikodumu yapan, evladıma beddua eden sizsiniz! Lütfen artık erken kalkan benim adımı anmasın!"
Demet Akalın'dan Fatih Ürek'e sert yanıt!
BARIŞTILAR MI?
İkilinin düğünde karşılaşması sosyal medyada "barıştılar" şeklinde iddiaların ortaya atılmasına neden oldu. Konuşulana göre düğünde karşılaşan ikili konuşup aralarındaki sorunları gidermişti. Fakat gerçeğin böyle olmadığı öğrenildi. Demet Akalın ile Fatih Ürek'in düğünde hiç yan yana gelmediği hatta birbirlerinin suratlarına dahi bakmadıkları ortaya çıktı.
Konuyla ilgili 2. Sayfa isimli magazin programına konuşan Demet Akalın, "Barışma yok, Allah korusun" dedi.
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