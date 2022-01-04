Demet Akalın ile Gülşah Saraçoğlu arasında ipler gerildi!

Gülşah Saraçoğlu ile Deha Bilimlier yasak aşk mı yaşıyor?

Avukat Aslı Bilimlier'le evli olan şarkıcı Deha Bilimlier ile Gülşah Saraçoğlu'nun aşk yaşadığı iddia edilmişti.İkiliyle yakın arkadaş olan Demet Akalın, "Geçen sene iki tarafı da uyarmıştım" diyerek adeta bu ilişkiyi doğrulamıştı.Bu açıklamanın ardından Demet Akalın ve Gülşah Saraçoğlu karşılıklı olarak birbirlerini takip etmeyi bıraktı.Ardından Akalın’ın yaptığı “karga” paylaşımı ünlü modacıya gönderme olarak algılandı:“Kartalı gagalamaya cesaret eden tek kuş kargadır. Kartalın üstüne oturur ve boynunu ısırır. Ancak kartal yanıt vermez, karga ile savaşmaz; Kartal zaman veya enerji israf etmez. Sadece kanatlarını açar ve göklerde yükselmeye başlar. Uçuş ne kadar yüksekse, karganın nefes alması o kadar zorlaşır ve karga oksijen eksikliğinden düşer.Kargalarla vakit kaybetmeyi bırakın.Sadece onları yükseklerinize götürün ve yolunuza devam edin..."