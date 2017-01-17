Demet Akalın, İrem Derici’ye gönderme mi yaptı?

Demet Akalın, paylaşımıyla genç şarkıcı İrem Derici’ye gönderme mi yaptı?

Dedikodu - 17 Ocak 2017 15:30
Demet Akalın, İrem Derici’ye gönderme mi yaptı?
Başarılı şarkıcı İrem Derici'nin 2016 yılını telif rekortmeni olarak bitirdiğine dair çıkan haberler sonrasında Demet Akalın'dan yanıt gecikmedi.



Twitter'da bir hayranının yaptığı paylaşımı 'retweet' yapan Demet Akalın, aynı zamanda albüm satış rakamlarını belirten bir görüntüyü de hesabından paylaştı.

Demet Akalın'ın bu paylaşımıyla 2016 yılını lider kapatan İrem Derici'ye gönderme yaptı iddiaları ortaya atıldı.




2016 yılının telif rekortmenleri belli oldu!

2016 yılının telif rekortmenleri belli oldu!
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Demet Akalın, İrem Derici’ye gönderme mi yaptı?