Demet Akalın isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız?

Mültecilerle ilgili tartışmalara Demet Akalın da dahil oldu. Radyoda dinlediği bir haber üzerine paylaşımlar yapan şarkıcı "3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız?" diye sordu.“3.5 milyon Afgan yolda geliyormuş… 200 binden fazla da şu an Türkiye’deymiş! Ne yapacağız valla merak ediyorum.Van’dan geliyorlarmış. Kaçak ama ona bile 2 bin dolar ödüyorlarmış. Sen sıkıysa şuradan İtalya’ya gitmeye çalış yada Yunan’a abov”