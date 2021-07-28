Mültecilerle ilgili tartışmalara Demet Akalın da dahil oldu. Radyoda dinlediği bir haber üzerine paylaşımlar yapan şarkıcı "3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız?" diye sordu.
İşte Demet Akalın'ın o paylaşımı:
“3.5 milyon Afgan yolda geliyormuş… 200 binden fazla da şu an Türkiye’deymiş! Ne yapacağız valla merak ediyorum.
Van’dan geliyorlarmış. Kaçak ama ona bile 2 bin dolar ödüyorlarmış. Sen sıkıysa şuradan İtalya’ya gitmeye çalış yada Yunan’a abov”
Demet Akalın isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız?
Mültecilerle ilgili tartışmalar devam ederken sürpriz bir çıkış da ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan geldi. Radyodan dinlediği haberi takipçileriyle paylaşan Akalın, "Radyoda duydum şu an 3.5 milyon Afgan yolda geliyormuş. Ne yapacağız merak ediyorum" dedi.
28.07.2021 13:04 Magazin