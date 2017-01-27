Demet Akalın bu haberler karşısında sessizliğini bozdu. Konuyla ilgili gelen bir soruya şöyle cevap verdi:
"Düşünüyorum. İnanılmaz teklifler geldi. Çok büyük paralar dönüyor. Televizyonculuk yapmak istiyorum ama Hira var. O saatler Hira'nın uyku saatleri. Nasıl yaparım diye düşünüyorum."
Demet Akalın izdivaç programı mı sunacak?
Güzel şarkıcı Demet Akalın'a kanallardan izdivaç programı sunması için teklifler geldiği yönünde haberler yayınlanmıştı.Magazin - 27 Ocak 2017 15:51
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