Demet Akalın izdivaç programı mı sunacak?

Güzel şarkıcı Demet Akalın'a kanallardan izdivaç programı sunması için teklifler geldiği yönünde haberler yayınlanmıştı.

Magazin - 27 Ocak 2017 15:51
Demet Akalın izdivaç programı mı sunacak?
Demet Akalın bu haberler karşısında sessizliğini bozdu. Konuyla ilgili gelen bir soruya şöyle cevap verdi:

"Düşünüyorum. İnanılmaz teklifler geldi. Çok büyük paralar dönüyor. Televizyonculuk yapmak istiyorum ama Hira var. O saatler Hira'nın uyku saatleri. Nasıl yaparım diye düşünüyorum."
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Bağlantılar: Demet Akalın

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