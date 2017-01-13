Demet Akalın: Karı koca mahvettiniz
Demet Akalın, Vatanım Sensin dizisindeki Hilal'in sahnesi izledikten sonra sosyal medya hesabından görüşlerini yazdı
Magazin - 13 Ocak 2017 11:41
Vatanım Sensin'de Vatanım Sensin dün akşamki bölümündeki Hilal'in sahnesi duygu seli yaşattı.
Demet Akalın da Kanal D ekranlarında yayınlanan Vatanım Sensin dizisinde beraber oynayan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in oyunculuklarını övmek adına yaptığı paylaşımda, “Karı koca mahvettiniz kardeşim olmaz bu kadar ya. Valla içimizi dağladınız” ifadelerine yer verdi.
İŞTE O SAHNE;
Vatanım Sensin 12. bölüm fragmanı
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