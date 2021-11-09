Demet Akalın kesenin ağzını açtı!

Geçtiğimiz yıllarda Bostancı’da gerçekleştirdiği konserlerdeki şovlarıyla büyük beğeni toplayan Demet Akalın, bu yılda adından söz ettirecek.Müzikseverler için unutulmayacak bir geccenin ön çalışmalarına başlayan Demet Akalın her yıl olduğu gibi bu yıl da görsel bir şölen sunmak için kolları sıvadı. Şarkılarının yanı sıra dans performansları, sahne tasarımı ve ışık şovlarıyla beğeni toplayan Akalın’ın konserine müzikseverlerde ilgi oldukça yüksek.Bostancı Gösteri Merkezi konserinin kendisi için her zaman çok önemli olduğunu söyleyen Demet Akalın, özel tasarlanmış sahnesinde gerçekleştireceği şovları ve dansçılarıyla büyük bir konsere imza atacağını belirtti.13 Kasım Cumartesi Bostancı Gösteri Merkezi’nde vereceği konser için ‘Demet kesenin ağzını açtı!’ yorumları yapılıyor.