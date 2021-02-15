Demet Akalın: "Keşke aşı olsaydım"

Demet Akalın da coronavirüse yakalandı!

Alişan canlı yayında koronavirüs aşısı oldu!

Koronavirüse yakalanan Demet Akalın, Instagram'dan canlı yayın açarak Okan Kurt'la birlikte takipçilerinin sorularını yanıtladı. İşte Demet Akalın'ın açıklamalarından satır başları...”Ben hafif geçiriyorum, Okan bey ağır geçirdi. Okan’dan 3 gün gerideyim.””Okan Bey, Uludağ’da arkadaşlarıyla küçük bir odada PlayStation oynadı. Maske takmamış. Oradan bulaştığını düşünüyoruz””İrem Derici ve Gülben Ergen her gün arıyor. Onların verdiği tavsiyelere uyuyorum””Negatife döndükten sonra hacamat yaptıracağız””Hira iyi. Hepimiz ayrı odalarda kalıyoruz””Keşke aşı yaptırsaydım. Gönüllü olmuştum ama korktum. Keşke o zaman aşı olsaydım”Demet Akalın birlikte sabah programı sunduğu Alişan'la birlikte koronavirüs aşılarının faz çalışmaları sırasında gönüllü olmuştu. Sırası gelince Alişan aşı olmuş, fakat Demet Akalın yaptıramamıştı. Alişan'ın aşı olduğu anlar canlı yayında ekrana getirilmişti.