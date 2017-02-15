Demet Akalın kızı Hira ile alışverişte!

Demet Akalın kızı Hira ile alışveriş yaptı.

Magazin - 15 Şubat 2017 13:36
Demet Akalın kızı Hira ile alışverişte!
Ünlü şarkıcı Demet Akalın Kurt, kızı Hira ile birlikte İstinyePark Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Kızı Hira için AVM'de bulunan bir oyuncak mağazasından eğitici oyuncak seti alan Demet Akalın, "Sevgililer günü için eşiniz Okan Kurt'a bir hediye aldınız mı? sorusuna, "Evet çok güzel bir hediye aldım tabi ki, ama sürpriz söyleyemem" diyerek cevapladıktan sonra alışverişine kaldığı yerden devam etti. Demet Akalın, AVM'deki alışveriş turunun ardından bir restorana geçerek yorgunluk attı.

Demet Akalın: Aferin Aleyna’ya!

Demet Akalın: Aferin Aleyna’ya!




Demet Akalın'dan örnek davranış!

Demet Akalın'dan örnek davranış!



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Bağlantılar: Demet Akalın

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