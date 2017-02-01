Demet Akalın: Kurban keseceğim!

Magazin - 01 Şubat 2017 12:55

Olayın Reina'daki saldırı gibi olduğunu düşündüğünü anlatan Akalın, korumasına "Sık" dediğini söyledi. Demet Akalın, "O camın önünde ben de olabilirdim. Kurban keseceğim" dedi.