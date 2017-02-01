Olayın Reina'daki saldırı gibi olduğunu düşündüğünü anlatan Akalın, korumasına "Sık" dediğini söyledi. Demet Akalın, "O camın önünde ben de olabilirdim. Kurban keseceğim" dedi.
Demet Akalın: Kurban keseceğim!
Beykoz'daki ünlü restoranda yaşanan silahlı saldırı sırasında mekanda bulunan ve şans eseri olaydan yara almadan kurtulan Demet Akalın kurban keseceğini açıkladı.Magazin - 01 Şubat 2017 12:55
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