Demet Akalın neden moralsiz? Duyunca şaşıracaksınız!

Demet Akalın ve Okan Kurt, Nişantaşı’nda görüntülendi. Telefonla konuşan Akalın, muhabirlerin sorularını yanıtlamazken Okan Kurt, ünlü şarkıcının Beşiktaş'ın son mağlubiyetinden dolayı moralsiz olduğunu söyledi. Galatasaray taraftarı olan Kurt, “Ben mutluyum tabii, şampiyon olma şansımız yüksek. Ama Demet moralsiz. Bir Beşiktaş taraftarı olarak, takımın son mağlubiyeti nedeniyle üzgün" diye konuştu.Ünlü çiftin Nişantaşı'nda bir kliniğe MR çektirmek için geldiği öğrenildi.