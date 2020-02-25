Demet Akalın: "Okan'la odalarımızı ayırdık!"

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Demet Akalın ile Fatih Ürek barıştı mı?

Cansu Kurtçu, Demet Akalın, Işın Karaca ve Deniz Seki, birlikte çıkardıkları 'Ala' isimli şarkının tanıtımı için bugün magazin programı 2. Sayfa'ya konuk oldu. Gelen bir soru üzerine Demet Akalın, "Okan'la odalarımız ayrı. Çocukla alakalı bir durum. Gündüz Hira'yla ben ilgileniyorum, gecce babası bakıyor. Hira ile Okan aynı odada kalıyor" açıklamasında bulundu.