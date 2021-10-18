Demet Akalın polislere seslendi, Okan Kurt açıklama yaptı!

İzmir konserinden dönen Demet Akalın, uçağa binmeden havalimanında çektiği videoda sahibi olduğu Hirahan Restaurant’ta Okan Kurt’un yan komşuyla kavga ettiğini söyleyerek polisten yardım istedi. “Okan’ı dışarı çıkartmıyorlarmış, polisi de içeri sokmuyorlarmış. Beykoz Emniyeti nerede! Okan’ın can güvenliği yok!” diyen Akalın kısa bir süre sonra bu paylaşımlarını sildi.Demet Akalın’ın yaptığı bu çağrının ardından magazin muhabirleri hemen olay yerine gitti. Gazeteciler mekana ulaştığında emniyet görevlileri gerekli müdahalelerde bulunmuş ve olay bitmişti. Okan Kurt gazetecilere yaşananları şöyle anlattı:“Alıkoyma yok, ufak bir arbede yaşandı. Beni tehdit eden kişi Cumhurbaşkanı’nın berberiymiş. Cumhurbaşkanı’mıza boynumuz kıldan ince. Bugüne kadar sustuysak Sayın Cumhurbaşkanımızın hatrına sustuk. Ama bu tehditler hoş değil.”Çıkan kavgada Okan Kurt'un arabası da parçalandı. Çok sayıda polis ekibinin geldiği olay yerinde Kurt'un babasının arabasının silecekleri ve dikiz aynaları kırıldı. Parçalanan arabayı gazetecilere gösteren Kurt, "Bu mu insanlık. Bakın arabayı ne hale getirmişler" dedi.İşte Okan Kurt'un o açıklamaları: