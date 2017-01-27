Demet Akalın reklamdan 650 bin TL aldı mı?

Magazin - 27 Ocak 2017 11:45

Önceki gün magazin gazetecileri tarafından görüntülenen Demet Akalın'a bu iddialar yöneltildi. Akalın önce soruları "Bilemedim" diyerek geçiştirmek istedi ama gazetecilerin ısrarla sorması üzerine şu cevabı verdi:"Güzel para aldık. Allah bereket versin. İnkar etmiyorum."