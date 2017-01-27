Demet Akalın reklamdan 650 bin TL aldı mı?

Bir mobilya reklamında oynayan Demet Akalın'ın 650 bin TL kazandığı iddiaları gündeme gelmişti.

Magazin - 27 Ocak 2017 11:45
Demet Akalın reklamdan 650 bin TL aldı mı?
Önceki gün magazin gazetecileri tarafından görüntülenen Demet Akalın'a bu iddialar yöneltildi. Akalın önce soruları "Bilemedim" diyerek geçiştirmek istedi ama gazetecilerin ısrarla sorması üzerine şu cevabı verdi:

"Güzel para aldık. Allah bereket versin. İnkar etmiyorum."

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