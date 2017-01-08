Demet Akalın: Seviyom oğlum lan seni!

Magazin - 08 Ocak 2017 09:00

Demet Akalın'dan "Ah Ulan Sevda" klibine yeni tanıtım

Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerin başında gelen Demet Akalın'dan yine ilginç bir paylaşım geldi. Anlık duygu durumunu sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaşmayı seven Akalın, bu kez de eşi Okan Kurt'a aşkını haykırdı. Eşiyle çektiği selfie pozunu "Seviyom oglum lan seni!" notuyla birlikte paylaştı.