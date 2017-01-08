Demet Akalın: Seviyom oğlum lan seni!

Eşine aşkını her yerde haykıran Demet Akalın bu kez de sosyal medyadan haykırdı.

Magazin - 08 Ocak 2017 09:00
Demet Akalın: Seviyom oğlum lan seni!
Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerin başında gelen Demet Akalın'dan yine ilginç bir paylaşım geldi. Anlık duygu durumunu sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaşmayı seven Akalın, bu kez de eşi Okan Kurt'a aşkını haykırdı. Eşiyle çektiği selfie pozunu "Seviyom oglum lan seni!" notuyla birlikte paylaştı.

İşte o paylaşım;

Demet Akalın'dan

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Bağlantılar: Demet Akalın, Okan Kurt

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