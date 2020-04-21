Demet Akalın, Şeyma Subaşı'yı böyle tiye aldı!

Demet Akalın, Şeyma Subaşı'nın ""Geleneksel Türk yemeğimiz patlıcan" sözlerini ti'ye aldı.

21.04.2020 18:36 Magazin

Demet Akalın, Şeyma Subaşı'yı böyle tiye aldı! Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile youtube kanalı için çektiği videoda yemeklerden bahsetmiş ve "Geleneksel Türk yemeğimiz patlıcan. Kebap demiyorum çünkü kebap İsrail’de de var. (Türk yemekleri) Ama İtalya ile kıyaslandığında... Tabii ki kıyaslanamaz ama. Herkes İtalya mutfağının en iyi mutfak olduğunu bilir, öyle değil mi?" sözleriyle tepki çekmişti.

Şeyma Subaşı yine tepki çekti!

Şeyma Subaşı yine tepki çekti!



Demet Akalın da Şeyma Subaşı'nın bu açıklamalarına tepkisiz kalamadı. Şarkıcı, videonun altına şöyle yazdı:

"Türk yemeği denince aklına kimin ‘patlıcan’ gelir”

Şeyma Subaşı o görüntüler için özür diledi!

Şeyma Subaşı o görüntüler için özür diledi!



Şeyma Subaşı'nın iç çamaşırını gösterdiği video tepki çekti!

Şeyma Subaşı'nın iç çamaşırını gösterdiği video tepki çekti!
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