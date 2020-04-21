Demet Akalın, Şeyma Subaşı'yı böyle tiye aldı!

Şeyma Subaşı yine tepki çekti!

Şeyma Subaşı o görüntüler için özür diledi!

Şeyma Subaşı'nın iç çamaşırını gösterdiği video tepki çekti!

Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile youtube kanalı için çektiği videoda yemeklerden bahsetmiş ve "Geleneksel Türk yemeğimiz patlıcan. Kebap demiyorum çünkü kebap İsrail’de de var. (Türk yemekleri) Ama İtalya ile kıyaslandığında... Tabii ki kıyaslanamaz ama. Herkes İtalya mutfağının en iyi mutfak olduğunu bilir, öyle değil mi?" sözleriyle tepki çekmişti.Demet Akalın da Şeyma Subaşı'nın bu açıklamalarına tepkisiz kalamadı. Şarkıcı, videonun altına şöyle yazdı:"Türk yemeği denince aklına kimin ‘patlıcan’ gelir”