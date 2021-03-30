Demet Akalın, TikTok kurbanı mı oldu? “Bu nasıl bir sahtekarlık ya”

Ünlü şarkıcı Demet Akalın son dönemlerin popüler sosyal medya uygulaması TikTok'un kurbanı oldu. Instagram hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Demet Akalın kızının TikTok kullandığı sırada kredi kartından 7 bin TL çekildiğini ve mağdur olduğunu dile getirdi.Demet Akalın sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Akalın: "Hira bugün Tiktok'ta bir kızın canlı yayınına girmiş ve kız sürekli Hira'dan çiçek böcek göndermesini istemiş. Bir baktım kredi kartımdan 7 bin TL çekilmiş. Tiktok'a ve Apple'a mail attım ama geri dönüş yok. Bu nasıl bir sahtekarlık ya!" cümlelerine yer verdi.Demet Akalın’ın kızı Hira’nın TikTok’ta bilmeyerek 7 bin TL gönderdiği Özgür Balakar'dan da Demet Akalın'a yanıt geldi: “Derdimiz para olsun”