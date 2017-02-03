Demet Akalın, Uludağ'da sevenlerini coşturdu
(DHA)- ULUDAĞ'da sahneye çıkan ünlü şarkıcı Demet Akalın, yüzlerce üniversiteliye unutulmaz bir gecce yaşattı. Demet Akalın ve dansçıları sahnede renkli görüntüler oluştururken, gençler sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.
Müzik - 03 Şubat 2017 11:20
Türkiye'nin en önemli kış ve turizm merkezlerinde Uludağ'da düzenlenen WinterFest'in ikinci gününde sahne alan Demet Akalın, yeni albümü ve eskimeyen şarkılarıyla 4 saat boyunca sahnede kaldı. Popüler şarkılarıyla gençleri coşturen Akalın, dansçılarıyla renkli görüntüler oluşturdu.DEMET AKALIN'DAN ANKARA'NIN BAĞLARI
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, albümü ve popüler şarkılarının yanı sıra, gençleri eğlendirmek için hareketli parçalarda söyledi. 'Ankara'nın Bağları' şarkısı seslendiren Akalın, yüzlerce seyircisinden büyük alkış aldı. Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt ve yarın sahne alacak olan Fatih Ürek, Akalın'ın canlı performansını izleyerek, ünlü şarkıcıya destek verdi.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.