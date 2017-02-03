Demet Akalın, Uludağ'da sevenlerini coşturdu

Müzik - 03 Şubat 2017 11:20

Türkiye'nin en önemli kış ve turizm merkezlerinde Uludağ'da düzenlenen WinterFest'in ikinci gününde sahne alan Demet Akalın, yeni albümü ve eskimeyen şarkılarıyla 4 saat boyunca sahnede kaldı. Popüler şarkılarıyla gençleri coşturen Akalın, dansçılarıyla renkli görüntüler oluşturdu.Ünlü şarkıcı Demet Akalın, albümü ve popüler şarkılarının yanı sıra, gençleri eğlendirmek için hareketli parçalarda söyledi. 'Ankara'nın Bağları' şarkısı seslendiren Akalın, yüzlerce seyircisinden büyük alkış aldı. Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt ve yarın sahne alacak olan Fatih Ürek, Akalın'ın canlı performansını izleyerek, ünlü şarkıcıya destek verdi.