Demet Akalın ve Alişan’dan Hazar Ergüçlü ve Tilbe Saran’a ‘soykırım’ tepkisi!

Hazar Ergüçlü, 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili yaptığı paylaşımla tepki toplamıştı. Oyuncu, "Bazı yaralar zamanla iyileşmez. 24 Nisan 1915" yazısını, Instagram'dan yayınlamıştı. Kısa sürede tepki toplayan Ergüçlü, fotoğrafı silmişti. Daha sonra aynı paylaşımı Tilbe Saran da yapmıştı.Demet Akalın ile Alişan birlikte sundukları sabah programında bu iki isme tepki gösterdi:“Tarih okumadıkları için onlar, söylenecek bir şey yok. Marjinal olmaya çalışıyorlar.”