Demet Akalın ve Murat Boz bu yaza damga vuracak!

Araştırma şirketi DORinsight tarafından gerçekleştirilen, pop müzik sanatçıları özelindeki “Trend Araştırması” tamamlandı. Gençlerin nabzını tutan araştırmadan çıkan sonuçlara göre, genç kadın müzikseverler bu yazın hit parçasını Demet Akalın’dan, erkekler ise Murat Boz’dan bekliyor. Son zamanların en beğenilen şarkısı, Aleyna Tilki’ye ait Cevapsız Çınlama olurken, en beğenilen şarkıcı ise İrem Derici oldu.

Müzik - 16 Mayıs 2017 11:45

DORinsight, günden güne yaklaşan yaz coşkusunu bu yıl hangi pop yıldızları ile yaşayacağımızı ve en sevilen isimleri masaya yatırdı. Mayıs ayında 15-25 yaş arasındaki 352 gençle gerçekleştirdiği araştırma kapsamında, katılımcılara son zamanlarda beğendikleri şarkıcılar ve gruplarla ilgili sorular yöneltildi.



Kadınlara göre yaz mevsimine Demet Akalın, erkeklere göre ise Murat Boz damga vuracak

Araştırma kapsamında katılımcılara bu yaza damga vuracak şarkıyı/albümü kimden bekledikleri sorulduğunda, yüzde 20’sinin yanıtı Demet Akalın oldu. Demet Akalın’ı sırasıyla; Murat Boz (yüzde 16), Hande Yener (yüzde 15), Tarkan (yüzde 14), Aleyna Tilki (yüzde 13), Hadise (yüzde 9), Derya Uluğ (yüzde 5) ve Berkay (yüzde 2) takip etti. Kadınların yüzde 34’ü yaza damga vuracak şarkıyı ya da albümü Demet Akalın’dan beklerken, erkeklerde bu isim yüzde 20’lik oranla Murat Boz oldu.



En beğenilen şarkılar: Cevapsız Çınlama ve Veda Busesi

Katılımcıların son zamanlarda en beğendikleri şarkı, yüzde 17’lik oranla Aleyna Tilki tarafından seslendirilen “Cevapsız Çınlama” olurken, “Veda Busesi” ile Tarkan (yüzde 16), ikinci sırada yer aldı. Bu isimleri “Gün Ağardı” (yüzde 14) ile Murat Boz ve “Canavar” ile Derya Uluğ (yüzde 14) takip etti. Erkek katılımcıların en beğendikleri şarkı, yüzde 22’lik oranla Cevapsız Çınlama (Aleyna Tilki) olurken, kadın katılımcıların en beğendikleri şarkı ise yüzde 18’lik oranla Veda Busesi (Tarkan) oldu.



İrem Derici ve Duman zirvede

En beğenilen şarkıcı/grup kategorisinde ise zirve, yüzde 17’lik oranla İrem Derici’nin oldu. En beğenilen grup olarak ise yüzde 14’lük oranla Duman ismi öne çıktı. Listenin devamında ise Tarkan ve Demet Akalın (yüzde 12) yer aldı. Kadınların en beğendikleri şarkıcı/grup Demet Akalın ve Tarkan olurken, erkeklerin tercihi İrem Derici oldu.



Sosyal medyada en popüler isim: Murat Boz

Katılımcıların yüzde 16’sı sosyal medyada Murat Boz’u takip ederken, yüzde 14’ü Tarkan’ı, yüzde 11’i Demet Akalın’ı, yüzde 10’u ise İrem Derici’yi takip ediyor. Katılımcıların yüzde 30’u yazın Tarkan’ın konserine gitmeyi tercih ederken, yüzde 13’ü Murat Boz, yüzde 11’i Hande Yener, yüzde 10’u ise Demet Akalın’ın konserine gitmek istediğini belirtti.

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