Demet Akalın yine 1 numara!

Demet Akalın, "Rakipsiz" albümüyle listelerde 1. sırada yer alıyor.

Magazin - 24 Ocak 2017 05:00
Demet Akalın yine 1 numara!
Son albümü 'Rakipsiz' ile radyoların en çok dinlenenler ve müzik marketlerin en çok satanlar listesinde yine birinci sırada yerini alan Demet Akalın, önceki gün İstinyePark Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Yakın arkadaşlarıyla bir araya gelen Demet Akalın, AVM’deki mağazaları dolaşıp kısa bir gezintinin ardından bir kafeye geçerek, uzun bir süre arkadaşlarıyla yemek yiyerek sohbet etti.




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