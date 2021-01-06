Demet Akalın'ın sosyal medya üzerinden bir takipçisiyle yaptığı yazışma olay oldu. "Exxen inmiyor hocam. Uğraşıyoruz 3 gündür" diye tweet atan Akalın'a bir takipçisi, "Zenginleri kabul etmiyor, fakire göre 10 TL" diye yazdı. Şarkıcının takipçisine verdiği cevap ise olay oldu:
"Oğlum param yok diye banka özel bankacılıktan attı beni bugün. Ne zengini eskidendi o."
Demet Akalın: "Zengin değilim!"
Parası olmadığı için bankaların kendisini özel bankacılıktan çıkardığını söyleyen Demet Akalın, artık zengin olmadığını açıkladı.
06.01.2021 19:28 Magazin