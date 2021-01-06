Demet Akalın: "Zengin değilim!"

Parası olmadığı için bankaların kendisini özel bankacılıktan çıkardığını söyleyen Demet Akalın, artık zengin olmadığını açıkladı.

06.01.2021 19:28 Magazin

Demet Akalın: "Zengin değilim!" Demet Akalın'ın sosyal medya üzerinden bir takipçisiyle yaptığı yazışma olay oldu. "Exxen inmiyor hocam. Uğraşıyoruz 3 gündür" diye tweet atan Akalın'a bir takipçisi, "Zenginleri kabul etmiyor, fakire göre 10 TL" diye yazdı. Şarkıcının takipçisine verdiği cevap ise olay oldu:

"Oğlum param yok diye banka özel bankacılıktan attı beni bugün. Ne zengini eskidendi o."

YASAL UYARI: İçeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: