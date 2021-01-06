Demet Akalın: "Zengin değilim!"

Demet Akalın'ın sosyal medya üzerinden bir takipçisiyle yaptığı yazışma olay oldu. "Exxen inmiyor hocam. Uğraşıyoruz 3 gündür" diye tweet atan Akalın'a bir takipçisi, "Zenginleri kabul etmiyor, fakire göre 10 TL" diye yazdı. Şarkıcının takipçisine verdiği cevap ise olay oldu:"Oğlum param yok diye banka özel bankacılıktan attı beni bugün. Ne zengini eskidendi o."