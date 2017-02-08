Demet Akalın: "Bu zıkkımı içenin, içmeyeni zehirlemeye hakkı yok. Artık sigara içilen kulüplerde uyarmadan sahneden ineceğim. Sonra niye 'indin', 'gittin' olmasın."
Demet Akalın, "Zıkkım için" dedi, restini çekti!
Demet Akalın, artık çıktığı kulüplerde tek bir müşteri bile sigara içerse sahneyi terk edeceğini açıkladı.Magazin - 08 Şubat 2017 14:24
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