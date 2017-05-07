Ünlü popçu Demet Akalın 23 Nisan’da 45’inci yaşını kutlamıştı.
Posta'nın haberine göre, Demet Akalın'ın doğum gününde eşi Okan Kurt’tan farklı bir hediye aldığı iddia edildi. Okan Kurt mücevher, çanta yerine eşi Demet Akalın’ın 2012’de Bodrum’dan aldığı villayı tadilata soktu. 250 bin liralık masrafı peşin ödedi.
Okan Kurt'tan Demet Akalın'a 250 bin liralık doğum günü hediyesi Ünlü popçu Demet Akalın 23 Nisan’da 45’inci yaşını kutlamıştı.
Demet Akalın'a 250 bin liralık doğum günü hediyesi
Okan Kurt'un eşi Demet Akalın'a 250 bin liralık doğum günü hediyesi aldığı ortaya çıktı.Magazin - 07 Mayıs 2017 21:50
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Demet Akalın, Okan Kurt, hediye
MAGAZİN HABERLERİ
- Yıldız Tilbe'nin ödül törenine katılmama nedeni şaşırttı!
- Büşra Develi: Aradığım her şey Burak'ta var
- Seçkin Piriler ameliyat masasına yattı
- Tarkan'dan evlilik yıldönümü kutlaması
- Özge Özpirinçci evinde keçi besliyor
- Bengü: Arkamdan 'taş gibi' desinler
- Bahar Candan'dan Murat Boz açıklaması!
- Kıvanç Tatlıtuğ, Tuba Büyüküstün'ü sinirlendirdi
- Aleyna Tilki komşuyu kızdırdı!
- "İçerde"nin 33. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!