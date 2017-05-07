Demet Akalın'a 250 bin liralık doğum günü hediyesi

Okan Kurt'un eşi Demet Akalın'a 250 bin liralık doğum günü hediyesi aldığı ortaya çıktı.

Magazin - 07 Mayıs 2017 21:50
Demet Akalın'a 250 bin liralık doğum günü hediyesi
Ünlü popçu Demet Akalın 23 Nisan’da 45’inci yaşını kutlamıştı.

Posta'nın haberine göre, Demet Akalın'ın doğum gününde eşi Okan Kurt’tan farklı bir hediye aldığı iddia edildi. Okan Kurt mücevher, çanta yerine eşi Demet Akalın’ın 2012’de Bodrum’dan aldığı villayı tadilata soktu. 250 bin liralık masrafı peşin ödedi.

Okan Kurt'tan Demet Akalın'a 250 bin liralık doğum günü hediyesi Ünlü popçu Demet Akalın 23 Nisan’da 45’inci yaşını kutlamıştı.

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