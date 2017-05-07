Magazin - 07 Mayıs 2017 21:50

Ünlü popçu Demet Akalın 23 Nisan’da 45’inci yaşını kutlamıştı.Posta'nın haberine göre, Demet Akalın'ın doğum gününde eşi Okan Kurt’tan farklı bir hediye aldığı iddia edildi. Okan Kurt mücevher, çanta yerine eşi Demet Akalın’ın 2012’de Bodrum’dan aldığı villayı tadilata soktu. 250 bin liralık masrafı peşin ödedi.Okan Kurt'tan Demet Akalın'a 250 bin liralık doğum günü hediyesi Ünlü popçu Demet Akalın 23 Nisan’da 45’inci yaşını kutlamıştı.