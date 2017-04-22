Demet Akalın'a doğum günü öncesi çifte ödül

Magazin - 22 Nisan 2017 23:55

Demet Akalın, eşi Okan Kurt'un yeni yaşını kutladı

Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye doğum günü kutlaması

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, doğum gününde çifte ödül müjdesini verdi.Bu yıl 4.sü gerçekleştirilecek olan Türkiye Altın Palmiye Ödülleri'nde "Rakipsiz" albümü ile "Yılın Albümü" ve "Yılın Kadın Pop Sanatçısı" kategorilerinde ödül alacağı açıklanan Demet Akalın, bu mutluluğunu sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.Ünlü şarkıcı, doğum günü öncesi ödülleri kazandığını "Altın Palmiye, çift ödül, en güzel doğmgünü hediyesi olduu 12 olmadan" notuyla açıkladı.Demet Akalın, 23 Nisan'da 44 yaşında yaşına girecek.Altın Palmiye Ödülleri, 3 yıl üst üste Mersin'de düzenlenmişti. Ödül töreni bu yıl 8 Mayıs'ta 4.sü İstanbul'da gerçekleştirilecek.