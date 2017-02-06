Demet Akalın'a Hülya Avşar şoku!

Hülya Avşar'ın yeni albüm çalışmaları için kolları sıvayan Demet Akalın, şarkı seçime başladığını duyurmuştu.

Magazin - 06 Şubat 2017 14:11
Demet Akalın'a Hülya Avşar şoku!
"Onu yeniden yaratacağım" diyen Akalın, Hülya Avşar'ın tavrı karşısında şoke oldu. Demet Akalın, Bostancı Gösteri Merkezi'nde 20. sanat yılını kutlayan Gökhan Tepe'yi yalnız bırakmadı. Sahneye çıkıp şarkı söyleyen Akalın, sözü Hülya Avşar'a getirdi. "Hülya Avşar'a vermek üzere Cansu Kurtçu ve eşi Fettah Can'dan şarkı aldım. Parasını da ödedim, süper bir parça" diyen Akalın, "Hülya'ya sürpriz yapacaktım. Ama sağ olsun vazgeçti. Ne albüm, ne single yapmak istiyor. Televizyon ve şov kadını olduğu için ekrana ağırlık vermek istiyormuş. Şarkı bana kaldı" dedi.

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