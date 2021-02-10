Demet Akalın'a koronavirüs şoku!

'Survivor' teklifine Okan Kurt'tan yanıt!
Partnerinin programda yer almayışı ile ilgili açıklamada bulunan Alişan, Okan Kurt'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını, testi negatif çıkan Demet Akalın'ın bu sürede kendini izole etmesi gerektiği için bir süre programda olamayacağını duyurdu. Okan Kurt'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını, ancak durumunun gayet iyi olduğunu açıkladı.
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