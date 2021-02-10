Demet Akalın'a koronavirüs şoku!

Yıllar sonra barıştığı Alişan ile program sunmaya başlayan Demet Akalın’ın 10 Şubat tarihli bölümde yer almaması soru işaretlerine neden olmuştu. Alişan partneri hakkında açıklamayı canlı yayında yaptı. Alişan, Demet Akalın'ın boşandığı eşi Okan Kurt'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

10.02.2021 12:57 Magazin

Demet Akalın'a koronavirüs şoku! Yıllar sonra barıştığı Alişan ile program sunmaya başlayan Demet Akalın’ın 10 Şubat tarihli bölümde yer almaması soru işaretlerine neden olmuştu. Demet Akalın'ın karantinada olduğu, Okan Kurt'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

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Partnerinin programda yer almayışı ile ilgili açıklamada bulunan Alişan, Okan Kurt'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını, testi negatif çıkan Demet Akalın'ın bu sürede kendini izole etmesi gerektiği için bir süre programda olamayacağını duyurdu. Okan Kurt'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını, ancak durumunun gayet iyi olduğunu açıkladı.

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