Demet Akalın’a takipçi şoku!

Cüneyt Özdemir önceki gün Twitter'dan “Olağanüstü dönemlerde sosyal medyada her gördüğünüze, Whatsapp'dan gelen her mesaja inanmayın. 5N1K'yı devreye sokun. İlk olarak kaynağını sorun Sadece resmi kaynaklar değil özellikle güvendiğiniz, bildiğiniz, daha önce deneyimlediğiniz bağımsız kaynakları dikkate alın.” şeklinde bir tweet attı. Demet Akalın da bu gönderinin altına “Yaa hocam bide memlekette yaşasan daha çok sevicem seni ya” şeklinde bir mesaj bıraktı.Akalın'ın bu sözlerine Zeynep isimli Twitter kullanıcısı, “Sen mi söylüyorsun bunu! Ayağında Amerikan çizme, çanta Avrupa'dan her yerden çıkma reklam işin gücün!” sözleriyle karşı çıktı. Bunun üzerine ünlü şarkıcı, “İşte Allah bu nefretinden dolayı 5 takipçi layık görüyor; anlamam mümkün değil” paylaşımında bulundu.Akalın’ın paylaşımından sonra sosyal medya kullanıcısı Zeynep'in kısa sürede takipçi sayısı 80 bini geçti. Aynı kullanıcı Demet Akalın'ın paylaşımına, “Kadın 6,5 milyon takipçiyi kalbinin güzelliğine karşı Allah'ın hediyesi olarak görüyor.Yani 95 milyon takipçili Rihanna da cennetlik bu durumda” cevabını vermesi dikkat çekti.