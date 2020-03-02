Demet Akalın’a takipçi şoku!

Şeyma Subaşı'nın öpüşme videosu Demet Akalın'ı kızdırdı!
Akalın'ın bu sözlerine Zeynep isimli Twitter kullanıcısı, “Sen mi söylüyorsun bunu! Ayağında Amerikan çizme, çanta Avrupa'dan her yerden çıkma reklam işin gücün!” sözleriyle karşı çıktı. Bunun üzerine ünlü şarkıcı, “İşte Allah bu nefretinden dolayı 5 takipçi layık görüyor; anlamam mümkün değil” paylaşımında bulundu.
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Akalın’ın paylaşımından sonra sosyal medya kullanıcısı Zeynep'in kısa sürede takipçi sayısı 80 bini geçti. Aynı kullanıcı Demet Akalın'ın paylaşımına, “Kadın 6,5 milyon takipçiyi kalbinin güzelliğine karşı Allah'ın hediyesi olarak görüyor.Yani 95 milyon takipçili Rihanna da cennetlik bu durumda” cevabını vermesi dikkat çekti.
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