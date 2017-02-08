Demet Akalın'dan 16'lık Aleyna'ya ders!

Müzik - 08 Şubat 2017 09:59

Demet Akalın, Instagram'da canlı yayın yaptığı sırada radyoda Aleyna Tilki'nin şarkısı çalınca "Bu kıza dayanamayıyorum" diyerek kanalı değiştirmiş ve Demet Akalın ile Aleyna Tilki arasında yaşanan problemi basın bu sayede öğrenmişti. Daha sonra tartışmanın Aleyna Tilki'nin sosyal medyada paylaştığı "Basit insanların çok fanı olur" sözleri nedeniyle başladığı ortaya çıkmıştı. Demet Akalın "16 yaşındaki bir kız nasıl laf söyler. Artık onu dinlemiyorum" derken Tilki, "Kendi ışığına güvenen başkasının parlamasından rahatsız olmaz" paylaşımıyla polemiği devam ettirmişti.Akalın önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Magazin muhabirleri kendisine Aleyna Tilki ile yaşadığı polemiği hatırlattı. Akalın kendisini kıskandığını ima eden genç popçuya 'ders' verdi: "O derslerine çalışsın bence. Işıklarla falan uğraşmasın. Bak dersleri çok kötüymüş, derslerine çalışsın. Ben takdirlerle büyüdüğüm için biraz inektim o konuda."