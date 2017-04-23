"5 sene önce bugün teklifi aldıktan on dakika sonra tüm düğünü organize etmiştim. hayatımda evlenmek için bu kadar ısrar ettiğim için şuan kendimle gurur duyuyorum😅 beni el üstünde tutacak her kötülükten koruyacak beni dünyalar kadar sevecek adamı bulduğumda anlamışım demek ki😄canımmm nice seneler devirelim biricik Hira'mızla💞 #okankurt #evlilikyıldönümü"
Demet Akalın'dan 5. yıl paylaşımı
Başarılı şarkıcı Demet Akalın eşi Okan Kurt ile geçen 5 yılı Instagram adresinden duygusal bir yazı ile kutladı.Magazin - 23 Nisan 2017 15:00
İşte Demet Akalın'ın o yazısı ve paylaşımı;
"5 sene önce bugün teklifi aldıktan on dakika sonra tüm düğünü organize etmiştim. hayatımda evlenmek için bu kadar ısrar ettiğim için şuan kendimle gurur duyuyorum😅 beni el üstünde tutacak her kötülükten koruyacak beni dünyalar kadar sevecek adamı bulduğumda anlamışım demek ki😄canımmm nice seneler devirelim biricik Hira'mızla💞 #okankurt #evlilikyıldönümü"
"5 sene önce bugün teklifi aldıktan on dakika sonra tüm düğünü organize etmiştim. hayatımda evlenmek için bu kadar ısrar ettiğim için şuan kendimle gurur duyuyorum😅 beni el üstünde tutacak her kötülükten koruyacak beni dünyalar kadar sevecek adamı bulduğumda anlamışım demek ki😄canımmm nice seneler devirelim biricik Hira'mızla💞 #okankurt #evlilikyıldönümü"
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Bağlantılar: Demet Akalın, Okan Kurt, 5 yıl, evlilik
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