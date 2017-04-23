Demet Akalın'dan 5. yıl paylaşımı

Magazin - 23 Nisan 2017 15:00

İşte Demet Akalın'ın o yazısı ve paylaşımı;"5 sene önce bugün teklifi aldıktan on dakika sonra tüm düğünü organize etmiştim. hayatımda evlenmek için bu kadar ısrar ettiğim için şuan kendimle gurur duyuyorum😅 beni el üstünde tutacak her kötülükten koruyacak beni dünyalar kadar sevecek adamı bulduğumda anlamışım demek ki😄canımmm nice seneler devirelim biricik Hira'mızla💞 #okankurt #evlilikyıldönümü"