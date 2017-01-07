Demet Akalın'dan "Ah Ulan Sevda" klibine yeni tanıtım

Müzik - 08 Ocak 2017 02:02

Demet Akalın, ünlü yönetmen Nihat Odabaşı’nın kamerasının karşısına geçerek radyolarda en çok istek alan “Ah Ulan Sevda” şarkısına da bir klip çekti."Rakipsiz" albümüyle müzik listelerini alt üst eden Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde çekimleri tamamlanan "Ah Ulan Sevda" klibinin yeni tanıtım videosunu yayınladı. Klip için daha önce de tanıtım videosu yayınlayan Demet Akalın, klibin yönetmeni Nihat Odabaşı'na yoğun baskı yaparak ikinci bir teaser hazırlattı. Odabaşı, teaser'ın başına "Bu teaser zulüm ve baskı sonucu hazırlanmıştır" diye yazarak Akalın'a esprili bir gönderme yaptı.