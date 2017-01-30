Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye tepki

Magazin - 30 Ocak 2017 12:45

Demet Akalın, Aleyna Tilki şarkısına denk gelince sert bir tepki verdi.Instagram üzerinden canlı yayın yapan Demet Akalın, yayın esnasında genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin şarkısına denk gelince sert bir tepki verdi. Radyoda Aleyna Tilki şarkısı çalmaya başlayınca Demet Akalın kanalı değiştirdi.Demet Akalın'ın bu tavrının sebebinin altında ise Aleyna Tilki ile kavgalı olan arkıcı Fulin’e verdiği desteğin yattığı iddia ediliyor.Kendi albümü için besteci ve söz yazarı Sinan Akçıl'dan aldığı bir parçayı Fulin'e hediye eden Demet Akalın, bu jestini Twitter hesabından takipçileriyle de paylaşmıştı.Çıkış yaptığı dönemden beri Fulin'i destekleyen Akalın için genç şarkıcı "Ustam" ifadesini kullanıyor.