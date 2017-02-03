Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye yanıt

"Yeni başlayan arkadaşlardan sadece saygılı olmalarını istiyorum. ‘Basit insanların çok hayranı olur' diye bir cümle ona hiç yakışmadı.
Aleyna Tilki 16 yaşında böyle ise 30'unda ne yapacak bilemiyorum. Sen daha 16 yaşındasın. 3 gün önce başıma talihsiz bir olay geldi.
Oturduğum restorana silahlı saldırı düzenlendi. Geçmiş olsun dileklerini söylemek için beni ilk arayan Ajda Pekkan oldu. Bu yüzden, önümüzde
Ajda Pekkan gibi sanatçılar varken 16 yaşındayken bu söylemler hiç hoş değil.
Ben yeni arkadaşların hepsine destek veriyorum, ancak tek isteğim onların saygılı olmaları. Saygısızlığın olduğu yerde benim tahammülüm yok."
Kaynak:haberturk.com