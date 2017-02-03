Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye yanıt

Demet Akalın, şarkıcı Aleyna Tilki ile arasındaki atışmayla ilgili "Aleyna Tilki, 16 yaşında böyle ise 30 yaşında ne olur? Saygısızlığa tahammülüm yok" dedi.

Magazin - 03 Şubat 2017 16:59
Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye yanıt
Demet Akalın, Aleyna Tilki ile atışmalarıyla ilgili şunları söyledi:

"Yeni başlayan arkadaşlardan sadece saygılı olmalarını istiyorum. ‘Basit insanların çok hayranı olur' diye bir cümle ona hiç yakışmadı.

Aleyna Tilki 16 yaşında böyle ise 30'unda ne yapacak bilemiyorum. Sen daha 16 yaşındasın. 3 gün önce başıma talihsiz bir olay geldi.

Oturduğum restorana silahlı saldırı düzenlendi. Geçmiş olsun dileklerini söylemek için beni ilk arayan Ajda Pekkan oldu. Bu yüzden, önümüzde

Ajda Pekkan gibi sanatçılar varken 16 yaşındayken bu söylemler hiç hoş değil.

Ben yeni arkadaşların hepsine destek veriyorum, ancak tek isteğim onların saygılı olmaları. Saygısızlığın olduğu yerde benim tahammülüm yok."



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Kaynak:haberturk.com
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