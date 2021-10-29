Demet Akalın'dan çok konuşulan kombin!

Sık sık pahalı kıyafetleriyle gündeme gelen Demet Akalın'ın sosyal medyadan yaptığı yeni bir paylaşımla yine manşetlere taşındı. Sanatçının ünlü bir moda markasının elbiseleriyle verdiği poz magazin sayfalarına konu oldu. Demet Akalın'ın yaptığı kombin diğerlerinin aksine bu kez beğeni topladı.Ünlü şarkıcı birçok takipçisi tarafından dünyaca ünlü star Jennifer Lopez'e benzetildi.İşte Demet Akalın'ın o kombini: