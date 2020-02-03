Demet Akalın'dan Fatih Ürek'e sert yanıt!

Eski dostlar düşman oldu: "Arkamdan konuşmasın!"

Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Fatih Ürek ile Demet Akalın'ın arası açıldı. Kıbrıs'ta sahne alan Ürek eski dostu için çok sert ifadeler kullandı. Ürek, ablasının cenazesine katılmayıp, kendisini aramadığını söylediği Demet Akalın’a "Dedikodu yapıyor, arkamdan konuşmasın" diye seslendi.Daha sonra 2. Sayfa isimli magazin programına da açıklamalarda bulunan Fatih Ürek, “Havaalanında gördüm. Bana cenazeye geleceğini söyledi ama gelmedi. Sonradan fark ettim gelmemiş. Geleceğim dedi gelmedi. Aramadı da. Ne oldu bilmiyorum. Kafasında tilkiler dolaştı yine her zamanki gibi. Ama saçmalıyorsun artık Demet!” diyerek ateş püskürdü.Bu sözler Demet Akalın'ı çileden çıkardı. Ünlü şarkıcı eski dostuna şu sözlerle cevap verdi:“Tilki? O senin işindir! Siz ne dost ne düşman olmayı bilenlerdensiniz! Götürdüğüm tatilde arkamdan dedikodumu yapan, evladıma beddua eden sizsiniz! Lütfen artık erken kalkan benim adımı anmasın! Artı kim dedi geliyorum diye! Anla diye cenazeye bile gelmedim. Kim sana böyle bir söz verdi? Görüşmüyorum 3 aydır kafam rahat!”