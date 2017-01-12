Demet Akalın'dan Gülşen'e çok konuşulacak doğum hediyesi

Magazin - 12 Ocak 2017 11:14

Dün özel bir hastanede doğum yapan şarkıcı eşi Ozan Çolakoğlu ile birlikte ortak karar vererek oğlunun adını 'Azur Benan' koydu. Dün telefonla bir televizyon programına katılan Ozan Doğulu eşiyle birlikte doğuma girdiğini söyledi ve mutluluğunu şöyle dile getirdi:"Bebek ikimize de benziyor. Anlamı 'parmakla gösterilen' olan Benan ismini annesi, 'gök mavisi' anlamına gelen ve çok sevdiğim bir isim olan Azur'u ise ben koydum. Bebeğimiz doğduğunda mutluluktan gözyaşlarımı tutamadım. Benan için bir şarkı yapacağım. Vatana millete hayırlı bir evlat olsun inşallah."Gülşen'in yakın arkadaşı Demet Akalın da şarkıcıyı hastanede ziyaret etti. Demet Akalın, Gülşen'e 5'i 1 yerde taktı. Ayrıca Akalın, hastanedeki anne ve bebek odasını da özel olarak fil konseptiyle dekore ettirdi. Doğum sırasında eşinin yanında olan ve kendini kaybettiğini söyleyen Ozan Çolakoğlu, çocuğunun adını taşıyan şekerlikleri basın mensuplarına hediye etti.