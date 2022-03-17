Daha önce verdiği bir açıklamada Okan Kurt'la evlenip çocuk sahibi olduktan sonra sahne kıyafetlerine dikkat ettiğini söyleyen Demet Akalın'ın, yıllar önce dans ederken çekilmiş görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği görüntülere yapılan bir yoruma ise Demet Akalın'dan cevap geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı, söz konusu video için "Peki kendisi zamanında böyle giyinip şu an açık giyenlere sallaması" yorumunda bulundu.
Sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşımları kadar yorumlarıyla da çok konuşulan Akalın ise kendisi hakkında yapılan yoruma kayıtsız kalmadı. Demet Akalın, yıllar önce çekilen videosunun altına yorum yazan bir takipçisine Gülşen'e gönderme yaparak yanıt verdi: "Kucağa oturmuyorduk! Hala oturmuyorum"
Demet Akalın'dan Gülşen'e gönderme!
Demet Akalın'ın yıllar önce çekilen dans videosu sosyal medyada gündem oldu. Yoğun ilgi gören videoya yapılan bir yorum ise şarkıcıyı kızdırdı. Akalın, hakkında yapılan yoruma bir konserinde erkek seyircisinin kucağına oturan Gülşen'e gönderme yaparak yanıt verdi. Akalın'ın videosu kadar yaptığı yorum da sosyal medyada çok konuşuldu.
17.03.2022 15:53 Magazin