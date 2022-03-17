Demet Akalın'dan Gülşen'e gönderme!

Daha önce verdiği bir açıklamada Okan Kurt'la evlenip çocuk sahibi olduktan sonra sahne kıyafetlerine dikkat ettiğini söyleyen Demet Akalın'ın, yıllar önce dans ederken çekilmiş görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği görüntülere yapılan bir yoruma ise Demet Akalın'dan cevap geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı, söz konusu video için "Peki kendisi zamanında böyle giyinip şu an açık giyenlere sallaması" yorumunda bulundu.Sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşımları kadar yorumlarıyla da çok konuşulan Akalın ise kendisi hakkında yapılan yoruma kayıtsız kalmadı. Demet Akalın, yıllar önce çekilen videosunun altına yorum yazan bir takipçisine Gülşen'e gönderme yaparak yanıt verdi: "Kucağa oturmuyorduk! Hala oturmuyorum"