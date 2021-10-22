Demet Akalın'dan Hadise'ye 'fake hesap' göndermesi!

Daha önce şarkısının reklamını yapmak için sevgilisiyle ayrılıp barıştığı imalarıyla Hadise'ye göndermede bulunan Demet Akalın'ın hedefinde yine aynı isim vardı. Akalın'ın bu kez Hadise'nin fake hesaplar satın alacak takipçi sayısını yükselttiğini iddia etti.Müzik yazarı Kaan Ölker sosyal medyadan bir anket yaptı ve Hadise, Demet Akalın, İrem Derici ve Aleyna Tilki'yi aday göstererek, “Bu yılın en iyi kadın şarkıcısı kim” diye sordu. Bir sosyal medya kullanıcı bu paylaşımın altına “Hadise fark atar” diye yazdı. Bu yoruma Demet Akalın'ın cevabı gecikmedi: “Atmış zaten, fake hesap hepsi.”