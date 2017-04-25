Demet Akalın'dan 'ikinci çocuk' sözü!

Demet Akalın doğum günü partisinde kameraların önünde eşi Okan Kurt'a ikinci çocuk için söz verdi.

Magazin - 25 Nisan 2017 12:18
Demet Akalın'dan 'ikinci çocuk' sözü!
Demet Akalın önceki gün hem 45. yaş gününü hem de 5. evlilik yıl dönümünü kutladı. Kutlama sırasında eşi Okan Kurt ile basın mensuplarının karşısına geçen Demet Akalın kameralar önünde bir söz verdi. Hira isminde bir kız çocukları bulunan Demet Akalın-Okan Kurt çiftinden Okan Kurt'un ikinci çocuğu istediği ama Demet Akalın'ın istemediği biliniyordu.

Muhabirler konuyu ikinci çocuğa getirince Demet Akalın, Okan Kurt'a dönerek kameraların önünde "Ev aldık borcu bitsin söz. İkinci çocuğu yapalım" dedi. Bu kez Okan Kurt muhabirlere "duydunuz değil mi?" diye sordu. Demet Akalın, "5 sene sonra daha 5 yıl borç ödeyeceğiz" deyince Okan Kurt "Ben o borcu kapatırım hemen" dedi ve kahkahalar havalarda uçuştu. Demet Akalın'ın ikinci çocuk için söz verdiği o anlarda kameralar da kayıttaydı.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Demet Akalın, Okan Kurt

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • "İyi ki doğdun her şeyim"
  • Canlı yayında şoke eden kaza
  • Gamze Özçelik tesettüre girip, dua istedi
  • Cara Delevingne'in son hali şaşırttı
  • Bu hareketi kafa karıştırdı!

"İyi ki doğdun her şeyim"

MAGAZİN HABERLERİ

  • Ece Erken dolandırıldı!
  • Meryem'den dikkat çeken paylaşım!
  • Şeyma Subaşı geçmişe götürdü!
  • Tarkan'dan dudak uçuklatan kira!
  • Yılın piştisi! Caner ile Berkay...
  • Tatlıses'e şok.. Ölümden döndü..
  • Bensu Soral'dan veda mesajı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • İbrahim Erkal'dan üzen haber
  • Bengü'den ilan-ı aşk!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Alişan'dan sevgilisiyle 'aşk' paylaşımı
  • İbrahim Erkal'ın son durumu nasıl?
  • Burak Özçivit yeni filmini açıkladı!
  • Bensu Soral'dan duygusal veda mesajı!
  • Mert Alaş, Gigi Hadid'in doğum günü böyle kutladı
  • İbrahim Erkal'dan üzen haber
  • Göksel'i o yorumlar çok üzdü...
  • Asena'dan 'ahlaksız kadın imajı'na karşı hamle
Alişan'dan sevgilisiyle 'aşk' paylaşımı