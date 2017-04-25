Demet Akalın'dan 'ikinci çocuk' sözü!

Magazin - 25 Nisan 2017 12:18

Demet Akalın önceki gün hem 45. yaş gününü hem de 5. evlilik yıl dönümünü kutladı. Kutlama sırasında eşi Okan Kurt ile basın mensuplarının karşısına geçen Demet Akalın kameralar önünde bir söz verdi. Hira isminde bir kız çocukları bulunan Demet Akalın-Okan Kurt çiftinden Okan Kurt'un ikinci çocuğu istediği ama Demet Akalın'ın istemediği biliniyordu.Muhabirler konuyu ikinci çocuğa getirince Demet Akalın, Okan Kurt'a dönerek kameraların önünde "Ev aldık borcu bitsin söz. İkinci çocuğu yapalım" dedi. Bu kez Okan Kurt muhabirlere "duydunuz değil mi?" diye sordu. Demet Akalın, "5 sene sonra daha 5 yıl borç ödeyeceğiz" deyince Okan Kurt "Ben o borcu kapatırım hemen" dedi ve kahkahalar havalarda uçuştu. Demet Akalın'ın ikinci çocuk için söz verdiği o anlarda kameralar da kayıttaydı.