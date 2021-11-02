Demet Akalın'dan İrem Derici'ye: Neden küstük anlamadım!

Teve2’de, hafta içi her gün saat 11.00’de canlı yayınla ekrana gelen, sunuculuğunu usta gazeteci Esin Övet ile ünlü isim Ebru Şancı Öztürk'ün yaptığı 'Magazin Masası' programına bugün Demet Akalın’ın İrem Derici hakkında sözleri damga vurdu.İrem Derici’nin zeytin dalı uzattığı Demet Akalın, 'Teve2 Magazin Masası’nın canlı yayınına bağlandı ve “Zaten neden küstük anlamadım” dedi.Akalın “Zaten neden küstük anlamadım. Ben İrem'e kızamıyorum...En azından dobra dobra söylüyor...O neden küstü anlamadım. Ben de çok küfür seviyorum ama çok fazla yapınca sevmiyorum, ona yakıştırmıyorum. Onun saygısında sevgisinde bir sıkıntı yok. Ben onun iyiliği için bazı şeyleri retweet'liyorum. Bunların hepsi çoluk çocuğa karışsın istiyorum ” dedi.