Demet Akalın’dan Kerimcan Durmaz'a zeytin dalı!

Demet Akalın'la Kerimcan Durmaz bir dönem çok sıkı dosttu. Birbirlerine komşu olan ikilinin yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor, birbirlerine sık sık pahalı hediyeler alıyorlardı. Fakat Kerimcan Durmaz'ın uçak skandalının ardından durumlar karıştı. Durmaz'ı dikkat etmesi konusunda uyardığını belirten Akalın'la sosyal medya fenomenin dostlukları bitti.Kerimcan Durmaz da yaşananların ardından Amerika'ya yerleşti. Bir süredir orada yaşayan fenomen isim geçtiğimiz günlerde bir şarkı çıkardı ve "Peşimde" isimli ilk şarkısının klibini de yayınladı. Demet Akalın bu sabah trafikte Kerimcan'ın şarkısını dinlerken bir story çekti ve Instagram'dan paylaştı. Akalın'ın bu jestinin ardından gözler Durmaz'a çevrildi. İkilinin barışıp barışmayacağı merak konusu oldu.