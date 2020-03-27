Demet Akalın'dan Kim Kardashian'a lahmacun tepkisi!

Kim Kardashian paylaştığı instagram hikayesinde lahmacuna ‘Ermeni Pizzası’ dedi. “Kimler lahmacunu biliyor? Bu bizim Ermeni pizzamız.” diyen Kardashian’ın sözlerine Türk kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı.Kardashian'a tepkisini dile getiren isimlerden biri de Demet Akalın'dı. Ünlü şarkıcı, önce Kardashian’a ‘🇹🇷🇹🇷 Made in Turkiye baby 😍’ şeklinde yorum yazdı. Ardından da Kim Kardashian'a karşı bir kampanya başlattı. Akalın, "Siz de yazın! Lahmacun bizim bacım ya" diyerek takipçilerinden destek istedi.