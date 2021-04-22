Demet Akalın'dan manidar paylaşım! Tarafını belli etti!

Demet Akalın, Hadise'nin "Mekanın sahibi geri geldi" notuyla paylaştığı fotoğraf için, "Her yerin sahibi o olsun. Sonuçta yalnız uyuyor, koca yok" yorumunu yapmış, ardından da muhabirlerin Hadise'nin 10 milyon takipçisi olduğunu söylemesi üzerine, “Ay yazık ona günah valla. Ben onu araştırttım; gerçekten 10 milyon değil. Hatta milyoncuk bile değil" diyerek Hadise'nin sahte takipçi kullandığını belirtmişti.Demet Akalın, Ebru Gündeş - Hadise olayında da tarafını belli etti. Şarkıcı, bu sabah aracında Ebru Gündeş dinleyerek "sesi en çok özlenen" dedi ve takipçileriyle paylaştı.İşte o paylaşım..